В Петербурге покончил с собой экс-чиновник, подписавший контракт на "СВО" и сбежавший из суда

Бывший российский чиновник Борис Авакян сбежал из Кронштадтского суда Санкт-Петербурга и покончил с собой в здании консульства Армении, сообщает РИА Новости.

"Фонтанка" уточняет: Авакян днем 23 сентября сбежал из зала суда и добрался до Генерального консульства Республики Армения на Васильевском острове. Там была констатирована его смерть. По предварительным данным, экс-чиновник закрылся в туалете и совершил суицид. Проводится расследование.

Накануне руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила РИА Новости, что экс-заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда, куда его доставили для избрания меры пресечения – прокуратура ходатайствовала о его аресте. По словам Лебедевой, экс-чиновника конвоировала военная полиция, так как дело об уклонении от уплаты таможенных платежей было приостановлено из-за заключения им контракта с минобороны РФ для "участия в СВО". Однако на войну Авакян так и не отправился.

"Поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением этого контракта, в связи с уклонением Авакяна от убытия на СВО. В судебном заседании ходатайство было рассмотрено, а также рассмотрен вопрос по мере пресечения. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления. В это время Авагян покинул здание суда и скрылся", – пояснила Дарья Лебедева.

Борис Авакян в 2009 году был одним из основателей таможенного брокера порта "Санкт-Петербург", где занимал должность генерального директора. В 2010-2014 годах работал заместителем директора в территориальном управлении Росимущества в Ленинградской области. В 2014-2016 годах занимал руководящую должность в федеральном органе исполнительной власти, был заместителем ведущего инспектора в Государственном земельном надзоре в Петербурге (одно из подразделений Росреестра). Последнее место работы – управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ленинградской области.