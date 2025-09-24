Игорь Краснов назначен на должность главы Верховного суда России

Совет Федерации РФ назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты, сообщает ТАСС.

Председатель Верховного суда РФ назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей, отмечается в публикации.

Указом президента РФ Владимира Путина новый председатель ВС России Игорь Краснов был снят с должности генпрокурора, которую занимал до того. Генпрокурором РФ назначен Александр Гуцан, ранее (до 2018 года) занимавший пост заместителя генпрокурора, а затем назначенный полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Должность председателя Верховного суда России стала вакантной после смерти 22 июля Ирины Подносовой, возглавлявшей высшую судебную инстанцию РФ с 2024 года. "Для отбора был объявлен конкурс. Генеральный прокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, так как имеет звание "Заслуженный юрист". Высшая квалификационная коллегия судей РФ 15 сентября рассмотрела его кандидатуру, после чего рекомендовала назначить Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ", – пишет ТАСС.

Отметим, что несколько дней назад "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование по поводу обогащения семьи генерального прокурора РФ Игоря Краснова, который вскоре должен был занять должность председателя Верховного суда РФ.