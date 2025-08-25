Трамп повторил: "Один или два заложника, по-видимому, умерли"

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об ударе ЦАХАЛа по больнице в секторе Газы, сказал: "Меня это не радует. Я не хотел бы, чтобы подобное происходило".

Вопрос Дональду Трампу был задан репортерами во время церемонии подписания ряда президентских указов в Белом доме. Трамп повторил, что в живых остаются менее 20 заложников. "Один или два заложника, по-видимому, умерли", – заявил он.

Отметим, что Трамп впервые заявил о том, что осталось менее 20 живых заложников, три дня назад. Координатор по делам пленных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш тогда сообщил обеспокоенным семьям заложников, что, согласно имеющейся у Израиля информации, нет изменений: в живых остаются 20 заложников, жизнь двоих из них в серьезной опасности.