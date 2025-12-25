Беседы Путина и Буша: еще в 2008 году российский лидер назвал Украину "искусственным государством"

Национальный архив безопасности США публикует стенограммы трех бесед президента России Владимира Путина с президентом США Джорджем Бушем-младшим. Встречи датируются периодом 2001-2008 годов и свидетельствуют об ухудшении их отношений.

Российский лидер уже тогда называл Украину искусственным государством и выступал против ее присоединения к NATO. Вместе с тем Путин давал понять, что не будет возражать против приглашения в Североатлантический альянс России.

В ходе первой встречи, состоявшейся в Словении в 2001 году, Путин заявил, что Россия добровольно отказалась от многочисленных территорий, таких как Украина и Казахстан. Он сообщил, что россияне недовольны реформами, принесшими им свободы, которыми они не могут воспользоваться.

Буш выразил несогласие действиями России в Чечне и выразил уверенность, что расширение NATO станет стабилизирующим фактором. Он подчеркнул, что воспринимает Россию как часть Запада, и что США заинтересованы в сильной России. Вместе с тем он заявил, что в стране ограничивается свобода прессы. Путин сказал, что речь идет о борьбе с олигархами, добавив, что даже в годы Холодной войны не считал США врагом.

Вторая встреча, прошедшая в Белом доме в 2005 году, была посвящена в первую очередь ядерным программам Ирана и КНДР, причем позиции двух лидеров во многом совпали. Буш сказал, что Ариэль Шарон, занимавший тогда пост премьер-министра Израиля, всерьез рассматривает возможность военного удара по Ирану.

"Мы бы и сами задумывались бы об этом на его месте. Израиль боится ядерного Ирана. Необходимо, чтобы дипломатия увенчалась успехом. Израильский удар по Ирану будет адом", – сказал он, сказал Буш, подчеркнув, что Израиль сам определяет цели своих ударов.

Третья и последняя встреча двух лидеров состоялась в Сочи в 2008 году. Путин обвинил Буша в нарушении баланса сдерживания за счет размещения в Польше и Румынии перехватчиков ракет. Он назвал вступление Украины в NATO неприемлемым, а саму ее – искусственным образованием. "Россия будет стремится помешать расширению NATO", – заявил он.