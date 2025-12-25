Зеленский в рождественском поздравлении: "У нас одна мечта – чтобы он сгинул"

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил сограждан с Рождеством, которое в Украине, независимо от конфессиональной принадлежности, отмечается 25 декабря – по григорианскому календарю.

Он назвал россиян безбожниками, напомнив о массированном воздушном ударе, нанесенном по Украине накануне Рождества. "Так делают те, кто не имеет абсолютно ничего общего с христианством и чем-либо человеческим", – сказал глава государства.

"Сегодня мечта у всех нас одна и желание мы загадываем одно на всех. "Чтоб он сгинул", – скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире, просим о мире для Украины", – заявил Зеленский.

Несмотря на то, кто президент не стал уточнять, кого он имеет в виду, его слова были восприняты как пожелание смерти российскому лидеру Владимиру Путину. Так их комментирует западная пресса и, в частности, The Washintgton Post.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление странным. "Некультурно, озлоблено, похож на мало адекватного человека. Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования", – сказал чиновник.