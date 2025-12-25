x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 06:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 06:30
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В столице Лихтенштейна найдены тела четырех членов одной семьи

время публикации: 25 декабря 2025 г., 02:05 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 05:37
В столице Лихтенштейна найдены тела четырех членов одной семьи
AP Photo/Michael Sohn

В районе Вадуцы, столицы Лихтенштейна, были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, предположительно членов одной семьи.

Как сообщает местное издание Vaterland, 24 декабря на швейцарской стороне берега Рейна (район Севелен, рядом с Вадуцом) было найдено тело 41-летнего мужчины. Дальнейшие следственные действия привели полицию в квартиру в Вадуце, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины, 68-летней женщины и 45-летней женщины – по предварительным данным, это отец, мать и сестра погибшего.

Полиция заявила, что расследование ведется "во всех направлениях", угрозы для населения нет.

Имена погибших выясняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook