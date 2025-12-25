В столице Лихтенштейна найдены тела четырех членов одной семьи

В районе Вадуцы, столицы Лихтенштейна, были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, предположительно членов одной семьи.

Как сообщает местное издание Vaterland, 24 декабря на швейцарской стороне берега Рейна (район Севелен, рядом с Вадуцом) было найдено тело 41-летнего мужчины. Дальнейшие следственные действия привели полицию в квартиру в Вадуце, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины, 68-летней женщины и 45-летней женщины – по предварительным данным, это отец, мать и сестра погибшего.

Полиция заявила, что расследование ведется "во всех направлениях", угрозы для населения нет.

Имена погибших выясняются.