"Протрамповский палестинец" Асфура объявлен победителем президентских выборов в Гондурасе

Избирательная комиссия Гондураса спустя более чем три недели после голосования 30 ноября объявила победителем президентских выборов лидера правой "Национальной партии" Насри Асфуру. Ранее сам Асфура заявлял, что одержал победу на выборах.

По данным избиркома, Насри Асфура набрал 40,3% голосов. Его основной противник, кандидат от "Либеральной партии" Сальвадор Насралла, получил 39,5% голосов. Представительница правящей партии LIBRE Рикси Монкада – около 20%.

Ситуацию осложнили задержки и технические сбои при подсчете, из-за чего около 15% протоколов пришлось пересчитывать вручную, а оппоненты говорили о возможных нарушениях и "перевороте".

Насралла поражение не признал. Однако Асфура заявил о готовности сформировать правительство и должен вступить в должность 27 января 2026 года.

Президентская кампания была скандальной. Все три основных кандидата неоднократно обвиняли друг друга в фальсификациях. Монкада уже дала понять, что может не признать официальные итоги и призвала сторонников "защищать волю народа".

За несколько дней до выборов в гондурасскую политику вмешался президент США Дональд Трамп. Он публично поддержал Асфуру, заявив, что сможет "работать с ним для борьбы с наркотрафиком" и пригрозив пересмотреть финансовую помощь, если тот не победит. Кроме того, Трамп пообещал помиловать бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который отбывает в США 45-летний срок по обвинениям в наркотрафике и незаконном обороте оружия. Эрнандес, представлявший ту же "Национальную партию", что и Асфура, занимал пост президента с 2014 по 2022 год.

Это дало основания для обвинений о вмешательстве США во внутренние дела Гондураса.

Насри Асфура. Краткая биография

Насри Хуан Асфура Забла ("Тито Асфура") родился 8 июня 1958 года в Тегусигальпе (Гондурас). Он сын палестинских иммигрантов, семья переселилась в Центральную Америку во время арабо-израильских конфликтов середины XX века. Изучал гражданское строительство, позже занялся строительным бизнесом и стал предпринимателем в этой сфере. В настоящее время председатель консервативной "Национальной партии" Гондураса. В 2014-2022 годах был мэром Тегусигальпы. В 2020 году против него возбуждали дело о хищении бюджетных средств и "отмывании" денег; впоследствии все обвинения были сняты. Был кандидатом в президенты на выборах 2021 года – проиграл Сьомаре Кастро. Вновь был выдвинут "Национальной партией" кандидатом на выборы 2025 года. Асфура строит имидж "хозяйственника" и консерватора, делает акцент на безопасности, борьбе с преступностью и инфраструктурных проектах.

Сальвадор Насралла. Краткая биография

Сальвадор Алехандро Сесар Насралла Салум родился 30 января 1953 года в Тегусигальпе (Гондурас). Отец гондурасец, мать чилийка ливанского происхождения. Семья относится к ливанской диаспоре в Гондурасе. Окончил Папский католический университет Чили по специальности инженер-строитель. Работал гендиректором Pepsi в Гондурасе и преподавал в Национальном автономном университете Гондураса. Кроме того, спортивный журналист и телеведущий. В 2011 году стал одним из основателей и лидером "Антикоррупционной партии", кандидат в президенты на выборах 2013 года. В 2017 году баллотировался в президенты как кандидат оппозиционного альянса против действующего президента Хуана Орландо Эрнандеса. В 2019 году создал "Партию спасения Гондураса", а на выборах 2021 года стал кандидатом в вице-президенты в тандеме с Сьомарой Кастро (партия LIBRE); после победы Кастро занял пост первого вице-президента Гондураса (2022-2024). В 2024 году ушел с поста вице-президента и вступил в "Либеральную партию", чтобы баллотироваться в президенты на выборах 2025 года.