Песков: в 2025 году Путин не станет выступать с президентским посланием Федеральному собранию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в 2025 году Владимир Путин не станет выступать с посланием Федеральному собранию. Послание – конституционная обязанность главы государства.

"Это решение главы государства, это же его послание. После того как президент посчитает необходимым, оно состоится – и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно", – цитируют Пескова "Ведомости".

Это второй случай отмены послания с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Выступление Путина перед парламентариями было также отменено в 2022 году. Послание, планировавшееся на конец 2017 года, было перенесено на начало 2018 года.