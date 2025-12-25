Ким Чен Ын проинспектировал строительство атомной подлодки и пригрозил Южной Корее

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын побывал на месте строительства первой создаваемой в Северной Корее атомной подводной лодки. Государственные СМИ распространили фотографию вождя рядом с корпусом корабля, водоизмещение которого составляет 8700 тонн.

Согласно официальному заявлению, подводный крейсер будет оснащен "стратегическими управляемыми ракетами". "Товарищ Ким Чен Ын сказал, что мы построили ядерный щит, способный надежно защищать безопасность государства", – передает агентство ЦТАК.

Северокорейский лидер также заявил, что план Южной Кореи по совместной с США разработке атомных подводных лодок угрожает Корейскому полуострову нестабильностью. По его словам, ответом должна стать модернизация ВМС КНДР и оснащение их ядерным оружием.