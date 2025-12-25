Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 106 из 131 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 141 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 131 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 106 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 22 ударных БПЛА в 15 локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской области, местные власти сообщают о погибшем и 14 пострадавших.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 декабря на территории Российской Федерации был перехвачен 141 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Тульской, Калужской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Волгоградской областей, над Московским регионом, над Адыгеей, Крымом, над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются. В порту города Темрюк Краснодарского края после атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.