x
25 февраля 2026
|
последняя новость: 15:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 февраля 2026
|
25 февраля 2026
|
последняя новость: 15:29
25 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Биатлон. Один из лидеров Кубка мира перенес операцию на сердце. Для него сезон закончен

Знаменитые спортсмены
Биатлон
время публикации: 25 февраля 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 14:21
Биатлон. Один из лидеров Кубка мира перенес операцию на сердце. Для него сезон закончен
AP Photo/Andrew Medichini

Известный итальянский биатлонист Томмазо Джакомель написал в инстаграме, что для него сезон окончен.

Спортсмен перенес операцию на сердце.

Джакомель почувствовал себя плохо и сошел с дистанции во время олимпийской гонки с массовым стартом.

Обследование выявило аномалии в предсердии.

На данный момент, Томмазо Джакомель занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

Он - серебряный призер Миланской олимпиады в эстафете.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2026

Олимпиада. Биатлон. Француженки завоевали золото и серебро
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 февраля 2026

Олимпиада. Биатлон. Норвежцы завоевали золото и серебро
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 февраля 2026

Олимпиада. Биатлон. В эстафете победили француженки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 февраля 2026

Олимпиада. Биатлон. В эстафете победили французы