Биатлон. Один из лидеров Кубка мира перенес операцию на сердце. Для него сезон закончен
время публикации: 25 февраля 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 14:21
Известный итальянский биатлонист Томмазо Джакомель написал в инстаграме, что для него сезон окончен.
Спортсмен перенес операцию на сердце.
Джакомель почувствовал себя плохо и сошел с дистанции во время олимпийской гонки с массовым стартом.
Обследование выявило аномалии в предсердии.
На данный момент, Томмазо Джакомель занимает второе место в общем зачете Кубка мира.
Он - серебряный призер Миланской олимпиады в эстафете.
