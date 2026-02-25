Биатлон. Один из лидеров Кубка мира перенес операцию на сердце. Для него сезон закончен

Известный итальянский биатлонист Томмазо Джакомель написал в инстаграме, что для него сезон окончен.

Спортсмен перенес операцию на сердце.

Джакомель почувствовал себя плохо и сошел с дистанции во время олимпийской гонки с массовым стартом.

Обследование выявило аномалии в предсердии.

На данный момент, Томмазо Джакомель занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

Он - серебряный призер Миланской олимпиады в эстафете.