Эйлин Гу – самая высокооплачиваемая участница Миланской олимпиады

По данным СМИ, самой высокооплачиваемой участницей олимпиады 2026 стала китайская фристайлистка Эйлин Гу.

В Милане она стала чемпионкой в хафпайпе и самой титулованной олимпийской фристайлисткой - три золотые медали олимпиад.

По данным американских СМИ, за последний год Эйлин Гу заработала 23 миллиона долларов. Из них 100 тысяч - на соревнованиях.

Фотографии китайской спортсменки, родившейся в США, нередко украшают обложки глянцевых журналов. Она часто участвует в рекламных компаниях известных брендов, в том числе Louis Vuitton, Tiffany, Porsche.