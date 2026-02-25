x
25 февраля 2026
Спорт

Эйлин Гу – самая высокооплачиваемая участница Миланской олимпиады

Знаменитые спортсмены
Зимняя Олимпиада 2026
Фристайл
время публикации: 25 февраля 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 12:54
Эйлин Гу - самая высокооплачиваемая участница Миланской олимпиады
AP Photo/Lindsey Wasson

По данным СМИ, самой высокооплачиваемой участницей олимпиады 2026 стала китайская фристайлистка Эйлин Гу.

В Милане она стала чемпионкой в хафпайпе и самой титулованной олимпийской фристайлисткой - три золотые медали олимпиад.

По данным американских СМИ, за последний год Эйлин Гу заработала 23 миллиона долларов. Из них 100 тысяч - на соревнованиях.

Фотографии китайской спортсменки, родившейся в США, нередко украшают обложки глянцевых журналов. Она часто участвует в рекламных компаниях известных брендов, в том числе Louis Vuitton, Tiffany, Porsche.

