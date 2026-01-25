Названо имя человека, убитого сотрудниками ICE в Миннеаполисе. Противоречивые версии

В США установлена личность мужчины, застреленного федеральными сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в Миннеаполисе (штат Миннесота): это 37-летний Алекс Претти.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что Претти был вооружен пистолетом и имел при себе два магазина, а огонь был открыт агентами "в целях самообороны".

При этом, по данным The New York Times и других СМИ, в распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что Претти держал в руке телефон, а не оружие. Эти кадры стали основанием для споров о том, представлял ли он угрозу в момент стрельбы.

В соцсетях пишут, что Алекс Претти не имел криминального прошлого. По одной из версий, он заступился за женщину, в отношении которой сотрудники ICE применили силу.

Семья погибшего сообщила, что он работал медицинским работником в госпитале для ветеранов, и потребовала прозрачного расследования всех обстоятельств.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз подверг резкой критике действия агентов ведомства и призвал администрацию Трампа прекратить масштабные операции против нелегальных мигрантов в штате. "Это вызывает отвращение. Немедленно уберите отсюда тысячи этих склонных к насилию и необученных полицейских", – заявил Уолз.

В начале января агент ICE застрелил в Миннеаполисе безоружную 37-летнюю Рене Николь Гуд. Администрация Дональда Трампа и вице-президент Джей Ди Вэнс встали на защиту агента, заявив, что он действовал в рамках самообороны. По их версии, Гуд пыталась сбить офицера. Сам президент подчеркнул, что власти всегда будут защищать сотрудников погранслужбы и правоохранительных органов от "агитаторов".

Губернатор Уолз отреагировал на новости о федеральном расследовании постом в X: "Превращение судебной системы в оружие против оппонентов – это авторитарная тактика. Единственный человек, который не является объектом расследования в связи с убийством Рене Гуд, – это федеральный агент, который в нее стрелял".

Администрация Трампа тогда обвинила губернатора Миннесоты в использовании угрожающей риторики – в частности, когда он назвал ICE "современным гестапо".