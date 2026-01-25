x
25 января 2026
Мир

Реформа в Соединенном Королевстве: создается "британское ФБР"

Полиция
Великобритания
Реформы
время публикации: 25 января 2026 г., 02:48 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 05:36
Реформа в Соединенном Королевстве: создается "британское ФБР"
AP Photo/Kin Cheung

Правительство Великобритании объявило о планах создать Национальную полицейскую службу, которую в британских СМИ уже называют "британским ФБР", сообщает Reuters.

Новая структура должна усилить борьбу с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью и стать частью крупнейшей реформы полиции за десятилетия.

Согласно плану, в единую службу предполагается свести функции Национального агентства по борьбе с преступностью – которое занимается, в частности, тяжкими формами оргпреступности (включая наркоторговлю и торговлю людьми) – с рядом иных общенациональных направлений, включая контртеррористическую деятельность и отдельные национальные полицейские функции.

Руководить новой системой должен национальный комиссар по преступности, который станет самым высокопоставленным полицейским чиновником страны.

Параллельно, как ожидается, власти намерены сократить число полицейских формирований (в Англии и Уэльсе сейчас их 43), объясняя это экономией средств и повышением эффективности управления.

Подробности реформы британское правительство обещает представить в ближайшие дни.

