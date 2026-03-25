Обвинение в США: израильская модель OnlyFans грабила дома мужчин, с которыми знакомилась в интернете

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинения в кражах 28-летней израильтянке Адве Лави, которая в последние годы проживает в США. Адва – модель OnlyFans, известная под именем Mia Ventura.

Согласно материалам дела, Лави использовала приложения для знакомств, чтобы наладить контакты с богатыми жителями Беверли-Хиллз, Малибу и других подобных районов. Это были мужчины значительно старше нее. Затем она грабила их дома. Пострадавшие избегали жалоб в полицию, чтобы связь не получила огласки. Жертвами ее действий становились и знакомые молодые женщины.

"На процессе мы докажем, что подсудимая использовала доверие, завоеванное при общении через интернет, для получения доступа к домам жертв и их ограбления. Ее способности злоумышленно влиять на других положен конец", – сообщил окружной прокурор Натан Хохман.

В случае признания вины Лави грозит 11 лет и девять месяцев лишения свободы.