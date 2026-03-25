Трамп заявил о поддержке Орбана на выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп сообщил о поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, которые состоятся 12 апреля. Опросы прочат возглавляемой Орбаном партии Fidesz поражение.

"Глубокоуважаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – по-настоящему сильный лидер, доказавший способность добиваться феноменальных результатов. Он любит свою великую страну, свой народ, и борется за них – как я люблю США", – написал Трамп в сети Truth Social.

"Виктор много делает для защиты Венгрии, ее экономического роста, создания рабочих мест, развития торговли, остановки нелегальной иммиграции, обеспечения ЗАКОНА И ПОРЯДКА! В период моей администрации отношения между нашими странами достигли новых высот – в основном, благодаря ему", – добавил он.

Отметим, что среди лидеров Европейского Союза Орбан занимает наиболее евроскептическую позицию. Он последовательно выступает против поддержки Украины. Евросоюз проверяет информацию, что возглавляемое им правительство передавало России секретную информацию.