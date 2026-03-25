В Эстонии дрон нанес ущерб электростанции, взрыв БПЛА зафиксирован и в Латвии

Беспилотный летательный аппарат врезался в ночь на среду в трубу электростанции в эстонском Аувере. Инцидент произошел 25 марта в 03:43, сообщила полиция безопасности. Пострадавших не было.

БПЛА проник в воздушное пространство Эстонии из России. На месте инцидента работают саперы. "По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства", – цитирует EER генерального прокурора страны Астрид Аси.

В ночь на среду Украина наносила удар по порту Усть-Луга и объектам в Ленинградской области. Однако эстонские власти подчеркивают: речь идет о последствиях полномасштабной агрессивной войны со стороны России.

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что в ночь на 25 марта на востоке страны взорвался беспилотный летательный аппарат, прилетевший со стороны России. Пострадавших не было и не был нанесен ущерб.

Взрыв произошло в 02.39 недалеко от села Добричина в Краславском крае. Начато расследование. Начато расследование. Обломки БПЛА найдены, они не представляют угрозы. Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в связи с инцидентом он прервал свой рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.

"На первый взгляд, похоже, что беспилотник, упавший в Латвии, мог быть украинским. Как и в Литве. Могу подтвердить, что подобный инцидент произошел в Эстонии. Хорошая новость – то, что наши системы обнаружили этот беспилотник", – заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных Вооруженных Сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис рассказал, что около полуночи в воздушное пространство Латвии проник еще один дрон, направлявшийся из Беларуси. Но они изменил курс и ушел в сторону России.

По его словам, оба беспилотника отклонились от курса или на них были направлены средства электромагнитной борьбы, в результате чего они изменили свою первоначальную траекторию и залетели туда, куда не должны были. Он отметил, что Латвия готова к подобным инцидентам, но 100% безопасность гарантировать невозможно.