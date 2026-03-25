Власти Торонто запретили проводить антиизраильские манифестации в еврейских районах города

Полиция Торонто ввела официальный запрет на проведение антиизраильских демонстраций в районе улиц Батэрст и Шеппард – центре проживания еврейской общины. Представители общины пытались добиться этого решения несколько месяцев, отмечает National Post.

"В связи с изменением в последние недели ситуации в сфере безопасности в Торонто, в том числе рост непредсказуемости и страха в наших общинах, демонстрации в жилых районах на Батэрст и Шеппард являются неприемлемым риском для общественной безопасности", – сообщила пресс-служба полиции.

Антисемитские демонстрации, в том числе – манифестации в поддержку ХАМАСа, после 7 октября 2023 года проходили в еврейских районах Торонто регулярно. На них можно увидеть призывы к уничтожению Израиля, а также плакаты, на которых евреи изображены в соответствии со всеми "стандартами" нацисткой пропаганды.

В начале марта за неделю в еврейском районе Торонто были обстреляны три синагоги. Имели место нападения на евреев и принадлежащие им бизнесы. Было обстреляно и консульство США в Торонто.