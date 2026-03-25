Археологи сообщили об обнаружении в Маастрихте останков д’Артаньяна

Археологи, проводившие раскопки в церкви Святых Петра и Павла Маастрихта, полагают, что они обнаружили скелет Шарля де Баца де Кастельмора шевалье д"Артаньян – прообраза одного из самых известных персонажей мировой литературы.

Находка была сделана после обрушения церковной крыши, повредившей пол. В ходе ремонтных работ перед алтарем были найдены останки. Их местоположение свидетельствовало, что речь идет об очень важном человеке, возможно – королевской крови.

Д"Артаньян, гасконский дворянин, стал при Людовике XIV капитан-лейтенантом и фактическим командиром самой элитной в гвардии роты Серых королевских мушкетеров, получившей свое наименование по масти лошадей. Капитаном роты был сам монарх.

Он погиб в 1673 году во время одной из стычек при осаде французами Маастрихта, в отличие от литературного героя, так и не став маршалом. "Это был почти единственный человек, который сумел заставить людей любить себя, не делая для них ничего, что обязывало бы их к этому", – сказал король, узнав о гибели своего приближенного.

Как это бывает во время осад, тело было быстро похоронено в районе церкви Святых Петра и Павла, могила впоследствии оказалась утраченной. Подлинность останков должен будет подтвердить анализ ДНК. Отметим, что в 2008 году уже появлялись сообщение о нахождении останков д"Артаньяна.