Еврейская община ФРГ раскритиковала президента Штайнмайера, осудившего войну с Ираном

Центральный совет евреев Германии подверг критике президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал войну против Ирана катастрофической роковой ошибкой, обвинив США и Израиль в нарушении международного права.

"Тот, кто с легкостью называет войну против режима аятолл "нарушением международного права", игнорирует историю. Уничтожение Израиля с 1979 года является частью государственной доктрины Ирана. Война дает иранскому народу надежду на прекращение 47 лет террора и угнетения", – цитирует его "Немецкая волна".

В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал этому заявлению высокую оценку. "Международное право мертво – это стало результатом двойных стандартов Запада в Газе и Украине и молчанием в отношении израильско-американской агрессии против Ирана. Но мы благодарны президенту Штайнмайеру за осуждение этих действий", – сообщил он.