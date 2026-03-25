Пресс-служба Белого дома: "Переговоры продолжаются, но угроза Трампа – не блеф"
время публикации: 25 марта 2026 г., 21:12 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 21:12
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в среду, 25 марта, что если Тегеран не примет факт военного поражения, США усилят удары по Ирану.
"Президент Трамп не блефует и готов открыть врата ада. Ирану лучше не повторять свои просчеты".
При этом Левитт подтвердила, что переговоры с Ираном продолжаются, и эти переговоры "продуктивны, как и сказал президент в понедельник".