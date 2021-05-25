Белорусским авиакомпаниям могут закрыть доступ в воздушное пространство и аэропорты ЕС
В понедельник лидеры стран Евросоюза призвали Совет ЕС утвердить решение о запрете белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространствам и аэропортами Европейского союза.
Участники саммита также призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Беларуси.
Ранее ряд европейских авиакомпаний уже объявили о решении воздерживаться от полетов над Беларусью.
Лидеры ЕС также призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции в адрес Беларуси и потребовали от Минска немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.
#EUCO leaders acted forcefully in response to the outrageous actions of the Belarus regime.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021
We are closing our airspace to planes from Belarus & call on EU airlines not to fly over the country.
Further economic sanctions will be presented soon.
https://t.co/1FmbkdY1tw
Напомним, 23 мая бывший главный редактор телеграм-канала Nexta и ведущий телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, обвиняемый в Беларуси в организации массовых беспорядков, летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет с Протасевичем на борту пролетал через воздушное пространство Беларуси. Совсем немного не долетев до литовской границы, самолет развернулся в сторону Минска.
Сначала в СМИ появились сообщения о том, что самолет было решено посадить в Минске из-за конфликта на борту. Позже эта информация была опровергнута. Судя по имеющейся информации, экипаж получил от беларусских диспетчеров сообщение о возможной бомбе на борту самолета. Указание проследовать в минский аэропорт было подкреплено поднятым в воздух для сопровождения пассажирского борта истребителем МиГ-29. Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что распоряжение посадить самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко.
Командующий ВВС Беларуси Игорь Голуб отрицает, что МиГ-29 был поднят заранее. По словам Голуба, пилоты Ryanair развернули самолет в сторону минского аэропорта до того, как истребитель был поднят в воздух.
После посадки самолета в Минске на борт зашли люди с собаками. Романа Протасевича отвели в сторону, а затем вывели из самолета. Пассажиры рассказали изданию Delfi, что после сообщения об экстренной посадке Протасевич сначала запаниковал, однако потом успокоился и сказал на вопросы других пассажиров, что его ожидает смертная казнь. Перед вылетом из Афин Протасевич написал, что заметил за собой слежку.
Позже стало известно, что вместе с Протасевичем была задержана сопровождавшая его подруга, 23-летняя гражданка России Софья Сапега. Сапега учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза". Руководство ЕГУ потребовало от Минска немедленного освобождения своей студентки.
Спустя сутки была опубликована видеозапись, на которой Роман Протасевич утверждает, что совершенно здоров и дает признательные показания об организации массовых беспорядков.
Протасевич - бывший главный редактор самого крупного беларусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В последнее время Протасевич вел также оппозиционный телеграм-канал "Беларусь головного мозга".
Протасевича, который живет в Польше, власти Беларуси объявили в международный розыск и внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. Причем Протасевич, вместе с создателем Nexta Степаном Путило, стали первыми беларусами в этом списке за всю историю страны.
Роман Протасевич обвиняется в Беларуси в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. После сообщений об аресте Протасевича появились сообщение о том, что журналисту грозит смертная казнь, однако TUT.BY уточняет, что это не так. Протасевич обвиняется по трем статьям: ч.3 ст.130 УК (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности – до 12 лет лишения свободы), ст. 293 (организация массовых беспорядков –до 15 лет лишения свободы) и ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок –до 3 лет лишения свободы).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Опубликовано видео с Протасевичем, на котором тот говорит, что дает признательные показания
Сведения о местонахождении Протасевича противоречивы; Ryanair обвинил Минск в пиратстве
Минск: сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair было подписано ХАМАСом, ХАМАС это опровергает
Лидеры ЕС обсудят задержание Протасевича, гендиректор Ryanair назвал ситуацию "поддерживаемым государством угоном"