Белорусским авиакомпаниям могут закрыть доступ в воздушное пространство и аэропорты ЕС

В понедельник лидеры стран Евросоюза призвали Совет ЕС утвердить решение о запрете белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространствам и аэропортами Европейского союза.

Участники саммита также призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Беларуси.

Ранее ряд европейских авиакомпаний уже объявили о решении воздерживаться от полетов над Беларусью.

Лидеры ЕС также призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции в адрес Беларуси и потребовали от Минска немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.

