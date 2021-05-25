Белорусским авиакомпаниям могут закрыть доступ в воздушное пространство и аэропорты ЕС

В понедельник лидеры стран Евросоюза призвали Совет ЕС утвердить решение о запрете белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространствам и аэропортами Европейского союза.

Участники саммита также призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Беларуси.

Ранее ряд европейских авиакомпаний уже объявили о решении воздерживаться от полетов над Беларусью.

Лидеры ЕС также призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции в адрес Беларуси и потребовали от Минска немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.

#EUCO leaders acted forcefully in response to the outrageous actions of the Belarus regime.



We are closing our airspace to planes from Belarus & call on EU airlines not to fly over the country.



Further economic sanctions will be presented soon.

https://t.co/1FmbkdY1tw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 24, 2021

Напомним, 23 мая бывший главный редактор телеграм-канала Nexta и ведущий телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, обвиняемый в Беларуси в организации массовых беспорядков, летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет с Протасевичем на борту пролетал через воздушное пространство Беларуси. Совсем немного не долетев до литовской границы, самолет развернулся в сторону Минска.

Сначала в СМИ появились сообщения о том, что самолет было решено посадить в Минске из-за конфликта на борту. Позже эта информация была опровергнута. Судя по имеющейся информации, экипаж получил от беларусских диспетчеров сообщение о возможной бомбе на борту самолета. Указание проследовать в минский аэропорт было подкреплено поднятым в воздух для сопровождения пассажирского борта истребителем МиГ-29. Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что распоряжение посадить самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко.

После посадки самолета в Минске на борт зашли люди с собаками. Романа Протасевича отвели в сторону, а затем вывели из самолета. Пассажиры рассказали изданию Delfi, что после сообщения об экстренной посадке Протасевич сначала запаниковал, однако потом успокоился и сказал на вопросы других пассажиров, что его ожидает смертная казнь. Перед вылетом из Афин Протасевич написал, что заметил за собой слежку.

Позже стало известно, что вместе с Протасевичем была задержана сопровождавшая его подруга, 23-летняя гражданка России Софья Сапега. Сапега учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза". Руководство ЕГУ потребовало от Минска немедленного освобождения своей студентки.

Спустя сутки была опубликована видеозапись, на которой Роман Протасевич утверждает, что совершенно здоров и дает признательные показания об организации массовых беспорядков.

Протасевич - бывший главный редактор самого крупного беларусского оппозиционного телеграм-канала Nexta. В последнее время Протасевич вел также оппозиционный телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

Протасевича, который живет в Польше, власти Беларуси объявили в международный розыск и внесли в список лиц, причастных к террористической деятельности. Причем Протасевич, вместе с создателем Nexta Степаном Путило, стали первыми беларусами в этом списке за всю историю страны.