Сотрудник австрийской госбезопасности подозревается в передаче информации "Братьям-мусульманам"

Сотрудник Директората государственной безопасности и разведки Австрии был отстранен от должности в связи с подозрениями, что он является агентом организации "Братья-мусульмане", деятельность которой в Австрии запрещена.

Как пишет European Conservative, работник, временно прикомандированный к директорату, подозревается в передаче джихадистам секретной информации, в том числе – касающейся проводящихся антитеррористических расследований.

Слежка за ним продолжалась несколько недель. После того, как он встретился с представителями "Братьев-мусульман", расследование перешло в открытую фазу. Он был отстранен от должности, допрошен, у него дома проведен обыск. Прокуратура Вены готовит против него обвинение.

По некоторой информации, он предупреждал активистов запрещенной организации о ведущихся против них расследованиях. Пресс-служба департамента подчеркивает, что речь идет о единичном случае.