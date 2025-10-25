В возрасте 93 лет умерла бывшая королева Таиланда Сирикит. Ее сын Маха Вачиралонгкон является нынешнем королем страны, сообщает ВВС.

Сирикит в течение более 60 лет была супругой предыдущего монарха Пхумипона Адульядета.

Адульядет правил Таиландом дольше всех в истории страны: он взошел на престол в 1950 году и умер в 2016-м. Свадьба короля с Сирикит произошла всего за несколько недель до коронации.

Король Маха Вачиралонгкон распорядился организовать государственные похороны Сирикит, ее тело будет находиться в Тронном зале Ананда-Самакхом в Бангкоге, где жители Таиланда смогут попрощаться с ней.

Члены таиландской королевской семьи будут в течение года соблюдать траур.

Сирикит встретилась со своим будущим мужем, когда училась музыке в Париже, пока ее отец работал послом Таиланда во Франции.