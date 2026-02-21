x
21 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Фристайл. В ски-кроссе итальянцы завоевали золото и серебро

Зимняя Олимпиада 2026
Фристайл
время публикации: 21 февраля 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 14:48
Олимпиада. Фристайл. В ски-кроссе итальянцы завоевали золото и серебро
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В ски-кроссе (фристайл) итальянцы завоевали золотую и серебряную медали.

Чемпионом стал Симоне Деромедис. Впервые итальянский фристайлист завоевал олимпийское золото.

Второе место занял Федерико Томасони.

Бронзовую медаль завоевал швейцарец Алекс Фива.

Серебряного и бронзового призера определяли при помощи фотофиниша.

Соревнования проходили в сложных условиях - сильный снегопад.

