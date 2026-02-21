Олимпиада. Фристайл. В ски-кроссе итальянцы завоевали золото и серебро
время публикации: 21 февраля 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 14:48
В ски-кроссе (фристайл) итальянцы завоевали золотую и серебряную медали.
Чемпионом стал Симоне Деромедис. Впервые итальянский фристайлист завоевал олимпийское золото.
Второе место занял Федерико Томасони.
Бронзовую медаль завоевал швейцарец Алекс Фива.
Серебряного и бронзового призера определяли при помощи фотофиниша.
Соревнования проходили в сложных условиях - сильный снегопад.
