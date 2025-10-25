x
Мир

Трамп: "Катар может направить свои силы в Газу"

Газа
Катар
Дональд Трамп
время публикации: 25 октября 2025 г., 21:44 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 21:50
Трамп: "Катар может направить свои силы в Газу"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил после беседы с эмиром Катара Тамимо бин Хамадом аль-Тани, что международные силы "скоро" будут направлены в сектор Газы. "Если будет необходимость, Катар пошлет свои силы в Газу", – заявил американский президент.

В ходе встречи Трампа и Аль-Тани, которая состоялась на борту президентского самолета Air Force 1, глава американской администрации сказал: "У вас есть теперь гораздо более безопасный, чем ранее Ближний Восток, и мы позаботимся, чтобы он таким остался на долгое время, на очень долгое время".

Мир
