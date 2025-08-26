Макрон преподнес Нетаниягу урок хорошего тона и предупредил о международной изоляции

Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, в котором резко критикует израильскую политику в Газе и Иудее и Самарии. Это письмо является ответом на письмо израильского премьера, отправленное 17 августа, в котором он выражал обеспокоенность по поводу роста антисемитизма во Франции, спровоцированного, по мнению Нетаниягу, действиями официального Парижа.

В своем ответе Макрон отметил, что "оккупация Газы, принудительное выселение и голод палестинцев, дегуманизация и язык ненависти, а также аннексия Западного берега никогда не приведут Израиль к победе", а лишь усилят его международную изоляцию и дадут предлог для проявлений антисемитизма.

Французский лидер добавил, что такие шаги станут "победой для тех, кто отказывается признать Израиль как друга, надежного союзника и партнера".

Письмо Макрона полностью опубликовано изданием Le Monde.

Отметим, что в своем ответе Макрон преподносит Нетаниягу урок правил хорошего тона. Он пишет, что в отличие от Нетаниягу, который обнародовал свое послание до того, как оно достигло адресата, он передаст письмо в СМИ только после того, как оно было вручено премьер-министру Израиля.