Иран возобновляет переговоры с "Европейской тройкой", названы дата и место

Иранское агентство "Тасним" сообщило, что 26 августа в Женеве возобновятся переговоры по ядерной тематике между Ираном и "Европейской тройкой" – Великобританией, Францией и Германией.

"На переговорах будут обсуждаться вопросы, связанные с ядерной программой, а также снятие санкций. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел. Иранскую делегацию возглавит Маджид Тахт-Раванчи", – передает "Тасним".

Напомним: две недели назад Великобритания, Германия и Франция направили Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН послание, в котором сообщили: они готовы использовать все дипломатические меры, чтобы не позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия.

"Мы однозначно заявляем: если Иран до конца августа не проявит готовности вернуться за стол переговоров с международным сообществом, "Европейская тройка" намерена ввести против него дополнительные санкции", – говорится в документе, подписанном тремя министрами иностранных дел.