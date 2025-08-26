Экс-сотрудник "Яндекса" осужден в РФ на 15 лет за донат $500 в поддержку Украины

Мосгорсуд приговорил к 15 годам заключения бывшего сотрудника "Яндекса" 45-летнего Сергея Ирина, признав его виновным в "государственной измене" из-за доната $500 украинскому фонду "Вернись живым", сообщает "Медиазона".

Судя по материалам следствия, Ирин перевел эти средства 27 февраля 2022 года, через несколько дней после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Судья Ирина Вырышева назначила Ирину 15 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере пяти миллионов рублей (более $62 тыс.), пишет "Медуза".

Программист Сергей Ирин вскоре после начала войны РФ против Украины в феврале 2022 года уехал из России, жил в Турции и на Шри-Ланке, а в апреле 2024 года вернулся в Россию, чтобы встретиться с родственниками и друзьями, 1 мая 2024 года в Нижнем Новгороде его задержали.

"Сотрудники ФСБ набросились на Ирина на выходе из спецприемника, куда его отправили на пять суток, составив протокол о мелком хулиганстве. Административный арест перед возбуждением уголовного дела – обычная практика в работе ФСБ. Оперативники грубо повалили айтишника на асфальт, заковали в наручники и тут же назвали причину задержания – подозрение в госизмене (статья 275 УК). На видео задержания сотрудник ФСБ спрашивал Ирина, переводил ли он деньги "на территорию иностранных государств, международных фондов". Программист честно ответил, что такой перевод был: 27 февраля 2022 года, на третий день российского вторжения в Украину, он со своей российской карточки задонатил 500 долларов украинскому фонду "Вернись живым". В первые дни войны многие россияне, пока была возможность делать зарубежные переводы, переводили пожертвования разным украинским фондам, в том числе и "Вернись живым". Это одна из крупнейших волонтерских организаций в стране, помогающая ВСУ. Созданный еще в 2014 году фонд оказывает помощь украинским военным, снабжая их различной амуницией, тепловизорами, транспортом и беспилотниками. В конце мая 2024 года российские власти признали ее "нежелательной". Совершенный Сергеем Ириным два года назад банковский перевод в Украину и стал причиной уголовного преследования", – говорится в публикации "Медиазоны".