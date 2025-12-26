Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1402-й день войны

Минобороны РФ 26 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Вооруженными Силами Российской Федерации с 20 по 26 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. На Харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 77 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 боевая бронированная машина, 123 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, инженерной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 90 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 25 складов боеприпасов и материальных средств. В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в населенном пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов". На данном направлении противник потерял более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк "Abrams" производства США и танк "Leopard" производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре боевые бронированные машины, 73 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, 21 управляемая авиационная бомба, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", четыре реактивных беспилотных летательных аппарата и 1350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105217 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26728 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32185 орудий полевой артиллерии и минометов, 50080 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).