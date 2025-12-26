В возрасте 56 лет умер бывший замминистра обороны РФ Юрий Садовенко: "Сердце"
время публикации: 26 декабря 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 14:20
Бывший заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юрий Садовенко скончался в Москве 25 декабря в возрасте 56 лет; причиной названа болезнь сердца, сообщил ТАСС со ссылкой на его окружение.
Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире (тогда Украина, СССР), окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в разные годы работал с Сергеем Шойгу в МЧС и минобороны РФ, пост замминистра обороны занимал в 2013-2024 годах. В мае 2024-го был уволен указом президента РФ Владимира Путина.
Садовенко был включен в санкционные списки США и Великобритании в связи с войной РФ против Украины.
