x
26 декабря 2025
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2025
|
26 декабря 2025
|
последняя новость: 14:55
26 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В возрасте 56 лет умер бывший замминистра обороны РФ Юрий Садовенко: "Сердце"

Россия
Война в Украине
Война в России
Санкции
время публикации: 26 декабря 2025 г., 14:16 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 14:20
Юрий Садовенко. Фото 2014 года
Минобороны РФ

Бывший заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юрий Садовенко скончался в Москве 25 декабря в возрасте 56 лет; причиной названа болезнь сердца, сообщил ТАСС со ссылкой на его окружение.

Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире (тогда Украина, СССР), окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в разные годы работал с Сергеем Шойгу в МЧС и минобороны РФ, пост замминистра обороны занимал в 2013-2024 годах. В мае 2024-го был уволен указом президента РФ Владимира Путина.

Садовенко был включен в санкционные списки США и Великобритании в связи с войной РФ против Украины.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 декабря 2025

На юге Москвы в результате покушения убит глава управления российского генштаба генерал Сарваров
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 марта 2022

Япония ввела санкции против Марии Захаровой и других российских чиновников
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 марта 2022

США вводят санкции против 11 российских чиновников, включая глав Росгвардии и "Рособоронэкспорта"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 сентября 2014

Канада ввела новые санкции в отношении России