В возрасте 56 лет умер бывший замминистра обороны РФ Юрий Садовенко: "Сердце"

Бывший заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юрий Садовенко скончался в Москве 25 декабря в возрасте 56 лет; причиной названа болезнь сердца, сообщил ТАСС со ссылкой на его окружение.

Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире (тогда Украина, СССР), окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в разные годы работал с Сергеем Шойгу в МЧС и минобороны РФ, пост замминистра обороны занимал в 2013-2024 годах. В мае 2024-го был уволен указом президента РФ Владимира Путина.

Садовенко был включен в санкционные списки США и Великобритании в связи с войной РФ против Украины.