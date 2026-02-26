Глава ВЭФ уходит в отставку на фоне расследования контактов с Эпштейном

Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Бёрге Бренде объявил об уходе с поста после того, как вокруг его контактов с финансистом Джеффри Эпштейном разгорелся скандал и руководство форума инициировало независимую проверку, сообщает агентство Reuters.

Интерес к фигуре Бренде усилился после публикации материалов минюста США, из которых следует, что он трижды ужинал с Эпштейном и поддерживал с ним переписку в 2018-2019 годах. Сам Бренде заявлял, что не знал о криминальном прошлом Эпштейна на момент первых контактов и сожалеет, что не провел более тщательную проверку.

На сайте ВЭФ опубликовано заявление сопредседателей совета попечителей, в котором говорится, что внешняя юридическая проверка завершена и не выявила дополнительных проблем, помимо уже известных контактов.

Временно исполняющим обязанности президента и гендиректора ВЭФ назначен Алоис Цвингги, а совет попечителей начнет процесс поиска постоянного руководителя.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что Бренде направлял совету попечителей письмо, назвав свои встречи с Эпштейном "ошибкой". Публикации указывали на дружеский тон переписки между ними в 2018-2019 годах.