x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 16:03
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава ВЭФ уходит в отставку на фоне расследования контактов с Эпштейном

Файлы Эпштейна
Скандалы
время публикации: 26 февраля 2026 г., 15:12 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 15:16
Глава ВЭФ уходит в отставку на фоне расследования контактов с Эпштейном
AP Photo/Markus Schreiber

Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Бёрге Бренде объявил об уходе с поста после того, как вокруг его контактов с финансистом Джеффри Эпштейном разгорелся скандал и руководство форума инициировало независимую проверку, сообщает агентство Reuters.

Интерес к фигуре Бренде усилился после публикации материалов минюста США, из которых следует, что он трижды ужинал с Эпштейном и поддерживал с ним переписку в 2018-2019 годах. Сам Бренде заявлял, что не знал о криминальном прошлом Эпштейна на момент первых контактов и сожалеет, что не провел более тщательную проверку.

На сайте ВЭФ опубликовано заявление сопредседателей совета попечителей, в котором говорится, что внешняя юридическая проверка завершена и не выявила дополнительных проблем, помимо уже известных контактов.

Временно исполняющим обязанности президента и гендиректора ВЭФ назначен Алоис Цвингги, а совет попечителей начнет процесс поиска постоянного руководителя.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что Бренде направлял совету попечителей письмо, назвав свои встречи с Эпштейном "ошибкой". Публикации указывали на дружеский тон переписки между ними в 2018-2019 годах.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 февраля 2026

Бывший премьер-министр Норвегии, фигурант "дела Эпштейна", пытался покончить с собой
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 февраля 2026

Бывший глава минфина США Ларри Саммерс уйдет из Гарварда на фоне проверки связей с Эпштейном