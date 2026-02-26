x
26 февраля 2026
26 февраля 2026
26 февраля 2026
26 февраля 2026
Мир

Бывший премьер-министр Норвегии, фигурант "дела Эпштейна", пытался покончить с собой

Файлы Эпштейна
Норвегия
время публикации: 26 февраля 2026 г., 10:07 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 10:07
AP Photo/Petros Karadjias

Бывший премьер-министр Норвегии Турбьерн Ягланд, которому были предъявлены обвинения в тяжких коррупционных преступлениях в рамках расследования его связей с Джеффри Эпштейном, попытался покончить с собой. Об этом сообщает сайт iNyheter.

Попытка была предпринята около недели назад. 75-летнего политика, который также занимал посты Генерального секретаря Совета Европы и председателя Нобелевского комитета, удалось спасти. Его состояние оценивается как тяжелое.

Адвокат Ягланда Андерс Бросвит выступил с заявлением, в котором попытка самоубийства не упоминается. "Мой клиент был госпитализирован из-за напряжения, вызванного "делом Эпштейна", – сообщил он.

Согласно документам, опубликованным министерством юстиции США, в период 2011-2018 года, Ягланд и его семья неоднократно гостили в доме Эпштейна, и финансист оплачивал эти поездки. Еще одно подозрение связано с попытками Ягланда получить при помощи Эпштейна банковскую ссуду.

Ягланд – не единственный представитель Норвегии, чье имя упоминается в "файлах Эпштейна". Наследная принцесса Метте-Марит появляется в них более тысячи раз. Подозрения в коррупции выдвинуты против бывшего вице-премьера и высокопоставленного чиновника ООН Терье Руд-Ларсена.

Мир
