26 февраля 2026
Бывший глава минфина США Ларри Саммерс уйдет из Гарварда на фоне проверки связей с Эпштейном

США
Университеты
Скандалы
Файлы Эпштейна
время публикации: 26 февраля 2026 г., 06:08 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 06:14
AP Photo/Michael Dwyer

Бывший министр финансов США и экс-президент Гарвардского университета Ларри Саммерс объявил, что в конце текущего учебного года покинет свои преподавательские и академические должности в Гарварде на фоне университетской проверки его возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает агентство Associated Press.

Представитель Гарварда Джейсон Ньютон подтвердил, что Саммерс, находящийся в отпуске с ноября 2025 года, останется в нем до конца учебного года, после чего уйдет в отставку.

Сам Саммерс назвал решение "трудным" и поблагодарил студентов и коллег, с которыми работал на протяжении примерно пяти десятилетий, включая период руководства университетом в 2001-2006 годах.

Отставка стала очередным эпизодом волны последствий после публикации в США большого массива материалов по делу Эпштейна, которые вызвали резонанс в академической среде из-за длительных контактов финансиста с учеными и университетами.

AP отмечает, что имя Саммерса фигурировало в документах многократно, что и стало причиной усиленного внимания к его связям с Эпштейном.

Ранее Американская экономическая ассоциация (AEA) ввела в отношении Саммерса пожизненный запрет на членство и участие в мероприятиях организации на фоне скандала вокруг переписки с Эпштейном.

На этом фоне за последнюю неделю появились и другие кадровые решения в академической среде: Нобелевский лауреат Ричард Аксель объявил, что уходит с поста содиректора Института разума, мозга и поведения имени Цукермана при Колумбийском университете, сосредоточившись на исследованиях и преподавании.

Связи Эпштейна с Гарвардом ранее уже становились предметом отдельного расследования: в отчете 2020 года университет подтвердил, что получил от Эпштейна $9,1 млн пожертвований в 1998-2008 годах, и заявил, что после его осуждения в 2008 году новых пожертвований не принимал.

