На востоке ДР Конго повстанцы напали на больницу, убив 17 человек

По меньшей мере 17 человек были убиты в результате нападения повстанческой группировки, поддерживаемой "Исламским государством", на больницу на востоке Демократической республики Конго. Об этом сообщили местные власти, отметив, что нападение произошло в деревне Биямамбва в провинции Луберо.

Местный представитель полиции сообщил агентству AP, что среди убитых 11 женщин и шестеро мужчин: "Кормящие женщины были жестоко убиты, им перерезали горло прямо на больничных койках"