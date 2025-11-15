x
15 ноября 2025
На востоке ДР Конго повстанцы напали на больницу, убив 17 человек

время публикации: 15 ноября 2025 г., 20:22 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 20:28
На востоке ДР Конго повстанцы напали на больницу, убив 17 человек
AP Photo/Moses Sawasawa

По меньшей мере 17 человек были убиты в результате нападения повстанческой группировки, поддерживаемой "Исламским государством", на больницу на востоке Демократической республики Конго. Об этом сообщили местные власти, отметив, что нападение произошло в деревне Биямамбва в провинции Луберо.

Местный представитель полиции сообщил агентству AP, что среди убитых 11 женщин и шестеро мужчин: "Кормящие женщины были жестоко убиты, им перерезали горло прямо на больничных койках"

