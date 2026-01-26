x
26 января 2026
26 января 2026
Мир

Колумбийский университет назначил нового президента

США
Университеты
время публикации: 26 января 2026 г., 01:29 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 05:38
Дженнифер Л. Мнукин
AP Photo/Brian Melley

Совет попечителей Колумбийского университета (Нью-Йорк) объявил, что новым президентом вуза станет 58-летняя профессор Дженнифер Л. Мнукин, действующий канцлер Висконсинского университета. Она вступит в должность 1 июля 2026 года.

Назначение происходит после напряженного периода для Колумбии на фоне протестов, связанных с войной в Газе, и резкой публичной критики управления кампусом. За последние полтора года в университете сменилось несколько руководителей: Минуш Шафик ушла в отставку в августе 2024-го, затем пост временно занимала Катрина Армстронг, которая сложила полномочия в марте 2025-го. В настоящее время университет возглавляет исполняющая обязанности президента Клэр Шипман.

Дженнифер Мнукин – юрист и академический управленец, ранее была деканом юрфака UCLA. В заявлении Колумбийского университета отмечается, что она получила образование в Гарварде, Юридической школе Йельского университета и Массачусетском технологическом институте.

После трагических событий 7 октября 2023 года Мнукин в официальном обращении осудила массовые убийства и выражала обеспокоенность дальнейшим кровопролитием, предупреждая о росте антисемитизма и исламофобии.

