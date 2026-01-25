Завершилось заседание военно-политического кабинета

Вечером 25 января состоялось заседание военно-политического кабинета. Оно продолжалось более трех часов. Согласно сообщениям в СМИ, члены кабинета были проинформированы о готовности Израиля к возможному удару США по Ирану.

На заседании также обсуждалось открытие контрольно-пропускного пункта "Рафиах" на границе Египта и сектора Газы. По информации "Аруц-7", решение касающееся открытие КПП не было принято. При этом новостная служба 14-го телеканала передала, что кабинет решил подождать с открытием КПП.