Ким Чен Ын принял участие в испытаниях гиперзвуковых ракет

Власти КНДР сообщили об испытаниях новейших гиперзвуковых ракет. Согласно сообщению, ракеты поразили учебные цели, расположенные в Японском море на расстоянии 1000 километров. За испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Мы должны продолжительно обновлять военные средства, в частности, системы наступательных вооружений. Давать противникам понять постоянную боеготовность и смертоносность стратегических наступательных средств. Мы в полной мере показали рост готовности сил ядерного сдерживания", – сказал он.

Ким Чен Ын связал запуск с геополитическим кризисом и сложными международными событиями. Это было воспринято как ответ на проведенную США операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Южная Корея и Япония зафиксировали запуск двух баллистических ракет. Первые в начавшемся году запуски были осуществлены накануне визита в Китай президента республики Корея Ли Чжэ Мена.