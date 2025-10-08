Демонстрации в поддержку интифады и акции солидарности с Израилем. Мир отметил годовщину 7 октября

В вторую годовщину нападения террористов ХАМАСа на Израиль во многих городах мира прошли антиизраильские демонстрации. Их участники призывали к "освобождению Палестины", то есть к изгнанию евреев с их исторической родины.

Более 1000 активистов прошли маршем перед посольством США в Джакарте – столице Индонезии, скандируя "Свободу Палестине" и размахивая палестинскими флагами. Они требовали освободить всех участников "флотилии Сумуда" и снятия израильской блокады с сектора Газы.

Пропалестинские манифестации прошли в Токио, Осаке и некоторых других японских городах, а также на Тайване. Их участники обвиняли Израиль в геноциде, требуя введения санкций против Израиля. Демонстрации состоялись и в Турции. В Стамбуле была окрашена в палестинские цвета Галатская башня.

На манифестации в Афинах участники жгли израильские флаги. В Мельбурне манифестанты оставили на стенах граффити "Слава ХАМАСу" и "7 октября. Нужно повторить". В Амстердаме был изуродован красной краской королевский дворец, добавив надпись Fuck Israel.

Во многих британских университетах антиизриальские манифестации прошли под лозунгами "Да здравствует интифада!" Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с их осуждением, назвал демонстрации "не британскими".

Наряду с этим, в мире прошло и множество акций солидарности с Израилем. Президент Аргентины Хавьер-Милей, выступая на предвыборном митинге, назвал еврейское государство бастионом Запада. "Поэтому террористы и леваки заодно. Они знают, что, уничтожая Израиль, они уничтожают мир и иудео-христианскую культуру", – сказал он.

В Колумбийском университете Нью-Йорка и на площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине было расставлено более 1200 стульев с портретами израильтян, замученных террористами ХАМАСа. Вечером символ Берлина был расцвечен в цвета израильского флага с требованием немедленного возвращения заложников. Манифестация солидарности прошла и в Праге.

Израильские флаги с фотографиями погибших были установлены на пляже Копакабана в Рио да-Жанейро. В Милане напротив консульства Катара открылось граффити Александро Паломбо, изображающее заложников Шири, Кфира и Ариэля Бибасов, которые стали символом жестокости террористов.