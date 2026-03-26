Мария Захарова: "Заявления израильского посла неуместны и не способствуют дружеским связям"

время публикации: 26 марта 2026 г., 08:30 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 08:47
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "неуместными" заявления израильского посла в Москве Одеда Йосефа, который подверг критике поддержку Ирана Россией.Об этом сообщает РИА Новости.

"Неуместными представляются высказывания посла якобы об однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке. Помимо всего прочего, такого рода публичные заявления оценки подходов страны пребывания по тому или иному сюжету из уст посла не способствуют укреплению дружественных связей", – сказала он.

Напомним: 20 марта Россия заявила послу Израиля в Москве протест в связи с обстрелом сотрудников съемочной группы телеканала RT, получивших ранения из-за атаки израильских ВВС на юге Ливана.

Одед Йосеф встретился с заместителем министра иностранных дел России и отметил, что о действиях ЦАХАЛа в указанном районе было сообщено заблаговременно. Он подчеркнул, что любая попытка представить этот инцидент как преднамеренные действия против журналистов нелепа и далека от реальности.

В ходе беседы с заместителем министра иностранных дел израильский посол раскритиковал поддержку Ирана Россией, а также отсутствие какого-либо осуждения преднамеренных обстрелов Израиля со стороны иранского режима и "Хизбаллы".

