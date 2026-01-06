x
06 января 2026
06 января 2026
06 января 2026
06 января 2026
Мир

Опрос: "Альтернатива для Германии" – самая популярная партия ФРГ

время публикации: 06 января 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 10:28
Опрос: "Альтернатива для Германии" – самая популярная партия ФРГ
AP Photo/Martin Meissner, File

Опрос общественного мнения, проведенный институтом GMS, свидетельствует: право-популистская "Альтернатива для Германии" – самая популярная партия в ФРГ. За нее готовы отдать голоса 27% обладателей права голоса.

На втором месте с 24% поддержки – блок ХДС/ХСС, возглавляемый федеральным канцлером Фридрихом Мерцем. Рейтинг социал-демократов составляет 15%, в поддержку "зеленых" выступают 12% избирателей, за "Левую партию" – 10%. Лево-популистский "Союз Сары Вагенкнехт" – 4%, он не проходит электоральный барьер.

В ходе опроса, проводившегося в январе 2025 года, в поддержку ХДС/ХСС выступало 33% избирателей, в то время как АдГ были готовы отдать голоса 18% избирателей.

Добавим, что в декабре были опубликованы результаты опроса, проведенного по заказу Bild. Лидера АдГ Алис Вайдель хотели бы видеть на посту канцлера 26% респондентов, Мерца – 20%, лидера социал-демократов Ларса Клингбайля – 12%. 31% опрошенных признались, что не готовы поддержать никого из кандидатов.

Партия "Альтернатива для Германии" была основана в 2013 году. Она скептически относится к Европейскому Союзу и выступает за восстановление связей с Россией. АдГ занимает антимигрантскую политику, выступая в первую очередь против мусульман. Именно этот фактор и стал основной причиной роста ее популярности.

