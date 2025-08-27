x
27 августа 2025
Мир

Президент Аргентины эвакуирован с предвыборного мероприятия

Аргентина
время публикации: 27 августа 2025 г., 23:23 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 23:23
Президент Аргентины эвакуирован с предвыборного мероприятия
Markus Schreiber /AP

Президент Аргентины Хавьер Милей был эвакуирован охраной с предвыборного мероприятия, проходившего в городе Ломас-де-Самора, из-за начавшихся беспорядков.

Телеканал TN сообщил, что Хавьер Милей ехал в автомобиле с открытым верхом, приветствуя жителей города, когда в его машину полетели различные предметы. Все это сопровождалось столкновениями между противниками президента, его сторонниками и полицией. Охрана Милея приняла решение срочно увести его.

Официальный представитель президента Аргентины в соцсети Х сообщил, что в результате столкновений нет пострадавших. Он возложил ответственность за беспорядки на сторонников экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер.

Телеканал сообщает, что на предвыборное мероприятие Хавьер Милей ехал вместе со своей сестрой Кариной Милей.

