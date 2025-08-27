x
Мир

"Израиль должен пасть" и надписи на кириллице: названо имя убийцы из Миннеаполиса

"Израиль должен пасть" и надписи на русском: названо имя убийцы из Миннеаполиса
Американские СМИ и, в частности, телеканал NBC, называет имя мужчины, который открыл огонь в католической школе в американском Миннеаполисе, убив двух детей и ранив 17 человек. Это 23-летний Робин Уэстмен.

Источник в полиции сообщил изданию The New York Post о том, что ведется проверка, имеет ли он отношение к экстремистским роликам, опубликованным в Youtube. На одном из них можно увидеть тетрадь с дневником и схемами стрельбы в церкви, причем в ней есть надписи, сделанные кириллицей.

Другой запечатлел магазины и стрелковое оружие. На них также есть надписи, в том числе, призыв убить президента США Дональда Трампа, а также "Израиль должен пасть" и "Где ваш бог?". Показана и мишень, к которой прилеплено изображение головы Иисуса Христа.

Уэстмен, который покончил с собой, был вооружен ружьем, дробовиком и пистолетом. По словам главы полиции Миннеаполиса Брайана О'Хары, ранее стрелок не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

