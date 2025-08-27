Освобожденная из плена ХАМАСа Илана Грицевски выступит перед Советом безопасности ООН

Невеста Матана Ценгаукера Илана Грицевски, которая была вместе с Матаном захвачена в плен террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября 2023 года и освобождена 30 ноября 2023 года в рамках первой сделки с террористами, выступит в среду, 28 августа, перед Советом безопасности ООН.

Рядом со зданием ООН, где будет проходить заседание, находится группа близких похищенных и поддерживающих их израильтян, они держат плакаты с изображением заложников и призывами их немедленного освобождения.

Илана Грицевски – одна из немногих переживших сексуализированное насилие заложниц, которая рассказывает о своем опыте – прежде всего, чтобы добиться освобождения остальных похищенных. Ее возлюбленный Матан Ценгаукер все еще остается в плену террористов, и Илана активно борется за освобождение Матана и остальных заложников.

Ранее она рассказала корреспонденту издания The New York Times о том, что в "черную субботу", когда террористы прорвались в кибуц Нир-Оз и шли от дома к дому, убивая и похищая людей, Илана и Матан спрятались в защищенной комнате. Террористы расстреляли дверь, и пара выпрыгнула из окна. Илана и Матан побежали в разные стороны, и девушка потеряла Матана Ценгаукера из виду.

С той секунды начался ее личный кошмар: она была быстро схвачена, избита, ее посадили на мотоцикл между двумя боевиками и увезли в сектор Газы. Грицевски рассказала, что ее ногу арабы прижали к раскаленной выхлопной трубе мотоцикла, а сидевший позади нее похититель лапал ее между ног и хватал под рубашкой за грудь. Девушка потеряла сознание еще до того, как они пересекли границу.

Очнулась похищенная на полу в ветхом здании, уже в Газе. Ее рубашка была задрана, обнажая грудь, а штаны спущены. Над ней стояли семеро террористов. Илана не знает, что именно произошло с ней, пока она была без сознания. Придя в себя, девушка по-английски и жестами объяснила террористам, что у нее месячные – и это спасло ее от худшего. "Они были разочарованы, – рассказала она. – Не думаю, что когда-либо я была так благодарна за свои месячные".

Более пятидесяти дней девушку перемещали с места на место, в основном, под землей в туннелях. Вначале она была со своими похитителями одна, потом ее содержали с другими заложниками. Их держали в туннелях, в частных домах и в больнице. Террористы допрашивали ее о службе в армии, один из похитителей заявил, что ее не отпустят даже в случае сделки, потому что он хочет жениться на ней и иметь от нее детей.

Грицевски была освобождена 30 ноября 2023 года в рамках сделки с террористами, с некоторыми другими женщинами и детьми. Во время обследования по возвращении выяснилось, что у нее сломано бедро.