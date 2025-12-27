На реке Лена автомобиль провалился под лед, погибли девочка и пожилой мужчина

В Якутске на реке Лена автомобиль Toyota Estima провалился под лед на несанкционированной переправе в районе Даркылах (участок у слива очистных вод).

По данным СК по Якутии, в салоне находились семь человек: шестеро смогли выбраться на берег. 11-летняя девочка осталась в машине и погибла – ее тело извлекли спасатели.

Также констатирована смерть пожилого мужчины, которого нашли на берегу примерно в 50 метрах от места провала. Он скончался после того, как выбрался из воды, сообщает "Интерфакс".

Минздрав Якутии сообщил, что выжившие находятся под наблюдением врачей: состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое (они в реанимации), состояние еще одного мужчины оценивается как средней степени тяжести.

По предварительным данным следствия, за рулем был 23-летний водитель, который оказывал частные услуги междугородней перевозки.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть двух лиц).