Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1465-й день войны

Минобороны РФ 27 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 21 по 27 февраля... вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1485 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и материальных средств. За прошедшую неделю в ходе активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1260 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, включая 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО, 120 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 940 военнослужащих, 37 боевых бронированных машин, из них шесть западного производства. Уничтожены 82 автомобиля, 15 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населенный пункт Краснознаменка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов" и четырех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области. За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, девять артиллерийских орудий. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 93 автомобиля, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств. Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 2041 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117806 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27911 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33506 орудий полевой артиллерии и минометов, 55388 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 200200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).