Полиция Мерсисайда: в связи с инцидентом в Ливерпуле версия теракта не рассматривается

Заместитель шефа полиции графства Мерсисайд Дженни Симс на пресс-конференции, посвященной наезду автомобиля на людей в Ливерпуле, сообщила, что следствие не рассматривает версию теракта.

По словам Симс, "несколько человек" получили травмы и нуждались в госпитализации, "большому количеству людей всех возрастов" необходимая медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

При этом представитель службы "скорой помощи" сообщил на брифинге, что в больницы были доставлены 27 человек, включая четырех детей. Для извлечения четырех пострадавших, в том числе одного ребенка, из-под колес машины потребовалась помощь спасателей пожарной службы.

Ранее полиция сообщила, что за рулем машины, въехавшей в центре города в толпу, находился "53-летний белый британец, житель Ливерпуля".

По информации Guardian, к расследованию подключилось антитеррористическое подразделение. При этом в публикации отмечается, что участие этого подразделения на ранней стадии расследования является мерой предосторожности, поскольку следствие пытается выяснить мотивы водителя.

Около 18:00 в центре Ливерпуля, где местные жители праздновали победу футбольного клуба в Английской премьер-лиге, в толпу врезался автомобиль. Водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "ужасающими" кадры с места происшествия.

По информации сайта "Спорт1", на Уотер-стрит во время празднований находились и граждане Израиля.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.

ADMIN POST.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It's looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY