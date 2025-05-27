Полиция Мерсисайда: в связи с инцидентом в Ливерпуле версия теракта не рассматривается

Заместитель шефа полиции графства Мерсисайд Дженни Симс на пресс-конференции, посвященной наезду автомобиля на людей в Ливерпуле, сообщила, что следствие не рассматривает версию теракта.

По словам Симс, "несколько человек" получили травмы и нуждались в госпитализации, "большому количеству людей всех возрастов" необходимая медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

При этом представитель службы "скорой помощи" сообщил на брифинге, что в больницы были доставлены 27 человек, включая четырех детей. Для извлечения четырех пострадавших, в том числе одного ребенка, из-под колес машины потребовалась помощь спасателей пожарной службы.

Ранее полиция сообщила, что за рулем машины, въехавшей в центре города в толпу, находился "53-летний белый британец, житель Ливерпуля".

По информации Guardian, к расследованию подключилось антитеррористическое подразделение. При этом в публикации отмечается, что участие этого подразделения на ранней стадии расследования является мерой предосторожности, поскольку следствие пытается выяснить мотивы водителя.

Около 18:00 в центре Ливерпуля, где местные жители праздновали победу футбольного клуба в Английской премьер-лиге, в толпу врезался автомобиль. Водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "ужасающими" кадры с места происшествия.

По информации сайта "Спорт1", на Уотер-стрит во время празднований находились и граждане Израиля.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.