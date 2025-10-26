"Мосад" объявил о раскрытии иранской террористической сети, действовавшей от Австралии до Европы

Канцелярия премьер-министра Израиля и внешняя разведка "Мосад" опубликовали заявление о разоблачении высокопоставленного сотрудника иранских спецслужб, продвигавшего террористическую деятельность по всему миру – от Австралии до Европы. Сообщается о серии арестов членов ячеек, действовавших под его руководством.

"Мосад" заявляет, что спецслужбы Израиля совместно с зарубежными коллегами в 2024-2025 годах сорвали ряд террористических планов в Австралии, Греции и Германии. "Десятки терактов были предотвращены, спасены жизни", – говорится в тексте официального сообщения.

Были выявлены ключевые организаторы террора.

Речь идет о структуре, которой руководил Сардар Амар, высокопоставленный командир иранского "Корпуса стражей исламской революции". У него, по данным израильской разведки, около 11 тысяч агентов и сотрудников по всему миру, а сам он подчиняется непосредственно командующему "Кудс" Эсмаилу Каани. Под руководством Амара был создан механизм для продвижения терактов против израильских и еврейских целей внутри Израиля и за его пределами.

После раскрытия иранской террористической активности и задержаний членов структуры Амара власти Австралии и Германии приняли жесткие дипломатические меры в отношении иранских официальных лиц: так, был изгнан посол Ирана из Австралии с объявлением персоной нон грата и был вызван в МИД посол Ирана в Германии на жесткую беседу.