Вооруженное нападение в Вашингтоне совершил бывший военнослужащий армии Афганистана

Американские правоохранительные органы идентифицировали подозреваемого в стрельбе по двум военнослужащим Национальной гвардии США в центре Вашингтона. По данным телеканала CBS, это Рахманулла Лаканвал, 29-летний гражданин Афганистана, который въехал в США в 2021 году. Подозреваемый задержан, он ранен, но его жизни ничто не угрожает.

Нападение произошло днем 26 ноября, в нескольких кварталах от Белого дома, у станции метро Farragut West. Двое военнослужащих из подразделения Нацгвардии штата Западная Вирджиния были тяжело ранены в результате вооруженного нападения. Судя по официальным данным, они в критическом состоянии, но более ранние сообщения об их смерти не подтверждаются.

По данным полиции, стрелявший действовал в одиночку и открыл огонь практически в упор, прежде чем был ранен ответным огнем других военнослужащих и задержан.

Вечером президент США Дональд Трамп выступил с обращением из Белого дома. Он назвал нападение "актом ненависти и актом террора... преступлением против всей нашей нации и против всего человечества". Трамп объявил, что распорядился перебросить в Вашингтон дополнительно 500 военнослужащих Национальной гвардии.

На фоне сообщений о том, что подозреваемый является гражданином Афганистана, Трамп обрушился с критикой на программу приема афганских беженцев, действовавшую при администрации Джо Байдена. По его словам, США нужно "пересмотреть каждого, кто въехал из Афганистана с 2021 года", и "если они не любят нашу страну, нам они здесь не нужны".

Телеканал NBC, со ссылкой на члена семьи Лаканвала, сообщает, что подозреваемый служил в армии Афганистана около десяти лет и сотрудничал с американскими спецподразделениями, после чего был эвакуирован в США после прихода талибов к власти. Родственник, сам раненный во время службы и поддерживавший американцев, заявил, что "не может поверить, что он мог такое сделать", и рассказал, что у Лаканвала есть жена и пятеро сыновей, после чего расплакался в эфире.

ФБР и полиция Вашингтона продолжают расследование. Мотив нападения пока не назван.