В России приговорены к пожизненному заключению фигуранты дела о взрыве на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными в теракте восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту через Керченский пролив в октябре 2022 года. Все они приговорены к пожизненному заключению.

Как сообщает "Интерфакс", виновными в теракте и незаконном обороте взрывчатки признаны Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Соломко и Терчанян также признаны виновными в контрабанде взрывных устройств.

"Медиазона" рассказывает, что суд рассматривал дело в закрытом режиме, разбирательство началось в начале нынешнего года. По версии следствия, шесть предпринимателей, фермер и дальнобойщик помогли спецслужбам Украины подорвать грузовик со взрывчаткой, в результате чего погибли пять человек.

Взрыв произошел 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимира Путина. Взрывное устройство было спрятано в рулонах с полиэтиленовой пленкой – их привезли из Одессы через Болгарию, Армению и Грузию, подменив документы. После сильного пожара пролет моста рухнул в воду.

Никто из обвиняемых вину не признал – они настаивают, что не знали о содержимом груза и просто выполняли свою привычную работу. СБУ сообщила, что людей "использовали втемную".